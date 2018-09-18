محافظ الزلفي يشارك الطلاب احتفائهم باليوم الوطني88

المناطق - الزلفي

بمناسبة اليوم الوطني 88 شارك سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر بن غالب العتيبي اليوم الثلاثاء طلاب التعليم احتفائهم باليوم الوطني، فقد استقبل في مكتبه في ديوان المحافظة عدد من الطلاب يرافقهم سعادة مدير التعليم الأستاذ محمد الطريقي والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ حمد الناصر والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ خزعل العصيمي وعدد من المشرفين وقادة المدارس والمعلمين حيث قدّم الطلاب لسعادته إهداء بهذه المناسبة، وقد بارك العتيبي للجميع بذكرى اليوم الوطني موضحاً بأنها مناسبة غالية على نفوسنا نستشعر بها معاني الفخر والاعتزاز، ويعبر من خلالها الجميع عن مشاعرهم تجاه وطنهم وولاة أمرهم حفظهم الله، ويستذكرون الملحمة التاريخية الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي توّج بطولاته بإعلان قيام الدولة السعودية تحت راية التوحيد؛ ليأتي من بعده أبنائه البررة ويسيروا على نهجه بإكمال المسيرة والمضي قدماً ببلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة، بعد ذلك بدأت جولة المحافظ على المدارس حيث كرّم في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية وكيل رقيب فيحان الحربي أحد الجنود البواسل المصابين في الحد الجنوبي وافتتح معرض الوطن في عيون الجزيرة ومعرض وطن العطاء، ثم زار ثانوية الرياض واطلع على معرض المملكة في عقود وشاهد عرض مرئي من أعمال الطلاب ثم قصيدة وطنية وأوبريت إنشادي، ثم ختم جولته بزيارة متوسطة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، حيث تجول في معرض ” للمجد والعلياء ” تلته أنشودة وطنية، وبعدها اطلع المحافظ والحضور على ركن ” من أجل الوطن نرسم ” وكذلك فعاليات بطولة اليوم الوطني 88 الرياضية ورسالة لجندي الوطن ألقاها أحد طلاب المدرسة، وفي ختام جولته أشاد العتيبي بالفعاليات المنفذة في المدارس والتي تعبر عن عمق الولاء والانتماء من أبناء هذا الوطن لبلادهم وولاة أمرهم.