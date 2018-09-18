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نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده

نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده
http://almnatiq.net/?p=632877
المناطق _ عدن

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم, السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين.
وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وطالب نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء روسيا والدول دائمة العضوية ومجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وبما يكفل استعادة الدولة اليمنية.
وأشار الفريق علي محسن إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن بسبب تداعيات انقلاب الحوثيين على السلطة وتمردهم على توافقات الشعب اليمني, مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يؤديه لأجل تنفيذ القرارات الدولية بما يحقق لليمنيين حلمهم في بناء الدولة الاتحادية من ستة أقاليم.
من جانبه جدد السفير الروسي التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن وحرص روسيا على العمل لإحلال السلام وإنهاء الحرب في اليمن.

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