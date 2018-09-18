سامي الجابر يتلقى الدعوة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA “الأفضل” الاثنين القادم بلندن

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تلقى سامي الجابر النجم السعودي الشهير دعوة لحضور حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم الإثنين المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الجابر تم اعفائه أخيراً من رئاسة نادي الهلال بقرار تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس هيئة الرياضة، الخميس الماضي، وتكليف الأمير محمد بن فيصل برئاسة الأزرق العاصمي.

ويشغل الجابر حالياً منصب مستشار الهيئة العامة للرياضة، ومسؤول العلاقات الدولية.

وقال رئيس الهلال السابق في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر:” تلقيت الدعوة للحضور والمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA الأفضل يوم الاثنين القادم بالعاصمة البريطانية لندن و تسليم جائزة الفيفا للجمهور الافضل”.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والنجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول، والكرواتي لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد، فيما يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن قائمة الجائزة للمرة الأولى منذ 12 عامًا فى مفاجئة من العيار الثقيل.

وسبق للنجم السعودي حضور العديد من المناسبات الدولية العالمية خلال الفترة الماضية كان أبرزها قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.