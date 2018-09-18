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الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة

الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة

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الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة

الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة
http://almnatiq.net/?p=632883
المناطق _ عدن

تمكنت قوات الجيش اليمني الليلة الماضية, من التقدم في جبال مران والوصول إلى الجميمة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، فيما تواصل الأخيرة استحداث مقابر جديدة في المنطقة لاستيعاب قتلاها.
وأوضح قائد اللواء الثالث عُروبة بالجيش اليمني العميد عبدالكريم السدعي في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية اليوم, أن قوات الجيش أحرزت تقدماً صوب مناطق جرف سلمان بشمال مران, الذي يتخذه زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي مأوى ومقر لإقامته.
وأكد أن قوات الجيش اقتربت من مناطق مركزية في الجميمة، بالتزامن مع الاقتراب من جرف سلمان وما يمثله هذا الوكر من أهمية بالنسبة للميليشيا، فضلاً عن زعيمها الذي خسر خلال عشرة أيام أكثر من 1300 قتيل في سلسلة جبال مران بمديرية حيدان فقط .
وقال: السدعي: “إن الميليشيا تتوجس من السقوط الوشيك لمعقلهم, فيما تؤدي قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية دوراً مهماً ومباشراً في المعركة.
مما يذكر أن “جرف سلمان” هو مقر قيادة زعيم المتمردين الكائن بجبال مران الواقع بمديرية حيدان جنوبي غرب محافظة صعده اليمنية، وسبق لمؤسس الميليشيا حسين الحوثي أن اتخذه مقراً له قبل أن يقتل في 10 سبتمبر من العام 2004م على يد قوات الجيش اليمني.

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