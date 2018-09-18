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الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية
http://almnatiq.net/?p=632889
تبوك - عطاالله العمراني
وقعت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي و الملتقى الإعلامي بمنطقة تبوك اتفاقية ترسيم الملتقى ضمن الفرق التطوعية الواقعة تحت مظلة الجمعية ، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي الإعلامي  وقد وقع مذكرة التفاهم عن الجمعية الخيرية للعمل التطوعي رئيس الجمعية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العودة فيما وقع عن الملتقى الاعلامي بمنطقة تبوك  الأمين العام للملتقى الأستاذ فائز بن مفلح التمامي وذلك بحضور عدد من الإعلاميين . ويأتي توقيع الإتفاقية تحقيقاً لرسالة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي التي تؤكد على الجودة النوعية في العمل التطوعي لتكوين عمل تطوعي فاعل وقادر على تحقيق رسالته على أكمل وجه ويكون الإعلام رديفاً ومحفزاً للعمل التطوعي .
وأعرب رئيس الجمعية عن سعادته بالتعاون مع الملتقى الإعلامي منوها بالدور الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في نشر ثقافة العمل التطوعي وكيفية استثمار هذه الوسائل في تعريف مختلف شرائح المجتمع بأهمية العمل التطوعي وحثهم على الاشتراك به  .
ومن جهته قدم أمين عام الملتقى الاعلامي بمنطقة تبوك فائز التمامي باسمه ونيابه عن أعضاء الملتقى شكره وتقديره لرئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك على إتاحة الفرصة للتعاون مع الجمعية ، مشيرا الى أن الإعلامي يحمل رسالة سامية ودور كبير في توعية المجتمع ونشر ثقافة العمل التطوعي الذي يعد عملاً إنسانيًا ورسالةً نبيلةً وسمة حضارية تتميز بها الشعوب الراقية في مختلف بقاع العالم . وأشار التمامي إلى أنه سيتم خلال هذا العام بمشيئة الله تنفيذ العديد من البرامج وورش العمل التي تهم الإعلاميين في مجال الإعلام التطوعي وبالتعاون مع الجمعية . حضر توقيع الاتفاقية أعضاء الملتقى الاعلامي كلاً من عطاالله العمراني ومحمد الساعد ووليد الخشرمي .

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