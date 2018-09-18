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السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة

السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة
http://almnatiq.net/?p=632892
المناطق _ واس

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برئاسة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبدالله بن صالح المعلم .
وعقد الجانبان اجتماعاً مشتركاً تطرقا خلاله لعدد من الموضوعات الإغاثية والإنسانية، كما ناقش الاجتماع مشاركة المركز في الندوة المصاحبة لمجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة بعنوان “ماهي الحقيقة في اليمن”

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