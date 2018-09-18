احدث الأخبار

الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات
أبرز المواد
 السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية
منطقة تبوك
 “الخدمة المدنية”: تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام سيكون بنهاية السنة المالية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة
أبرز المواد
 سامي الجابر يتلقى الدعوة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA “الأفضل” الاثنين القادم بلندن
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده
أبرز المواد
 محافظ الزلفي يشارك الطلاب احتفائهم باليوم الوطني88
أبرز المواد
 انعقاد الاجتماع المشترك الثاني لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية في تونس
أبرز المواد
 اسرة الملازم محمد دخيل الحويطي تحتفي بتخرجه من كلية الملك فهد الامنية
مجتمع المناطق
 أكثر من 100 فعالية تشهدها الاحساء خلال احتفالات اليوم الوطني 88
أبرز المواد
الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

أبرز المواد
النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات

النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات

أبرز المواد
السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة

السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة

أبرز المواد
الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية

الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية

منطقة تبوك

الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية
http://almnatiq.net/?p=632899
المناطق - الرياض

صنّفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فيلم “Johnny English Strikes Again” (PG12).
ويحكي الفيلم ـ الذي يشارك في بطولته الممثل روان أتكينسون المعروف بـ (مستر بن) ـ عن جاسوس في الاستخبارات البريطانية يعيّن في مهمة سرية للبحث عن المتسببين في الاختراق الأمني للاستخبارات وتعرض عملائها السريين للخطر، وذلك في إطار تشويقي كوميدي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، إن التصنيف العمري للفيلم هو (PG12) حيث يَلّزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت سن 12 عاماً، مؤكدة ترحيبها بجميع الأفلام المميزة التي تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية وتلبي رغبة الحضور في دور العرض.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات

النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات
السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة

السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة
“الخدمة المدنية”: تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام سيكون بنهاية السنة المالية

“الخدمة المدنية”: تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام سيكون بنهاية السنة المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*