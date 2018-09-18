الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

المناطق - الرياض

صنّفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع فيلم “Johnny English Strikes Again” (PG12).

ويحكي الفيلم ـ الذي يشارك في بطولته الممثل روان أتكينسون المعروف بـ (مستر بن) ـ عن جاسوس في الاستخبارات البريطانية يعيّن في مهمة سرية للبحث عن المتسببين في الاختراق الأمني للاستخبارات وتعرض عملائها السريين للخطر، وذلك في إطار تشويقي كوميدي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، إن التصنيف العمري للفيلم هو (PG12) حيث يَلّزم مرافقة الراشدين لمن هم تحت سن 12 عاماً، مؤكدة ترحيبها بجميع الأفلام المميزة التي تسهم في تعزيز مكانة السينما السعودية وتلبي رغبة الحضور في دور العرض.