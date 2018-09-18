أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لأعمال مدينة حجاج مركز أبو عجرم

المناطق _ الجوف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير الختامي لمدينة الحجاج بمركز بابو عجرم من رئيس المركز بدر الشمري ، وذلك بمحافظة دومة الجندل .

وأوضح الشمري لسمو أمير منطقة الجوف ماتضمنه التقرير من خدمات قدمها المركز لضيوف حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج للعام 1439 هـ ، والجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – والتي تمثلت بجميع القطاعات الحكومية ، أثمرت بتحقيق انطباع للعالم يليق بمستوى المملكة والخدمات التي تقدمها لخدمة الإسلام والمسلمين .

وقد اثنى الأمير بدر بن سلطان على ماقام به المركز في خدمة ضيوف الرحمن والخدمات والرعاية التي احاطت بهم بجهود وتكاتف الجهات المشاركة في خدمتهم الأمنية والصحية والبلدية والجمعيات الخيرية والتطوعية حتى عودتهم لبلادهم آمنين ولله الحمد، مؤكداً سموه أن ذلك يأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين – حفظهم الله – والدعم المستمر في كل مامن شانه خدمة الحرمين الشريفين .