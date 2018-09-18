هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

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حقق فريق هجر فوزه الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم على حساب نظيره المجزل بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .

وارتفع رصيد هجر إلى 10 نقاط بالمركز الأول مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، فيما توقف رصيد المجزل عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير .

وحصد فريق العروبة ثلاث نقاط جديدة بفوزه الثاني على التوالي على حساب الخليج بهدفين مقابل هدف ، متقدماً للمركز السابع برصيد 6 نقاط ، وتجمد رصيد الخليج عند

4 نقاط بالمركز التاسع .