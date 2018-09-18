احدث الأخبار

هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الرياضة
 أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لأعمال مدينة حجاج مركز أبو عجرم
أبرز المواد
 الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات
أبرز المواد
 السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية
منطقة تبوك
 “الخدمة المدنية”: تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام سيكون بنهاية السنة المالية
أبرز المواد
 الجيش اليمني يتقدم في جبال مران ويقترب من مناطق مركزية في الجميمة
أبرز المواد
 سامي الجابر يتلقى الدعوة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA “الأفضل” الاثنين القادم بلندن
أبرز المواد
 نائب الرئيس اليمني يبحث مع السفير الروسي مستجدات الأوضاع في بلاده
أبرز المواد
 محافظ الزلفي يشارك الطلاب احتفائهم باليوم الوطني88
أبرز المواد
 انعقاد الاجتماع المشترك الثاني لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية في تونس
أبرز المواد
هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الرياضة
أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لأعمال مدينة حجاج مركز أبو عجرم

أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لأعمال مدينة حجاج مركز أبو عجرم

أبرز المواد
الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية

أبرز المواد
النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات

النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات

أبرز المواد

هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=632906
المناطق - الرياض

حقق فريق هجر فوزه الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم اليوم على حساب نظيره المجزل بهدفين دون رد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة .
وارتفع رصيد هجر إلى 10 نقاط بالمركز الأول مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، فيما توقف رصيد المجزل عند نقطة واحدة بالمركز ماقبل الأخير .
وحصد فريق العروبة ثلاث نقاط جديدة بفوزه الثاني على التوالي على حساب الخليج بهدفين مقابل هدف ، متقدماً للمركز السابع برصيد 6 نقاط ، وتجمد رصيد الخليج عند
4 نقاط بالمركز التاسع .

روابط ذات صلة

سامي الجابر يتلقى الدعوة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA “الأفضل” الاثنين القادم بلندن

سامي الجابر يتلقى الدعوة للمشاركة في حفل جوائز الاتحاد الدولي FIFA “الأفضل” الاثنين القادم بلندن
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
“بيراميدز” يتصدر الدوري المصري

“بيراميدز” يتصدر الدوري المصري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*