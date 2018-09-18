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سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

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سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن
http://almnatiq.net/?p=632916
المناطق _ واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن، يوم السبت القادم الموافق 12 محرم 1440هـ، 22 سبتمبر 2018م، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.
ورفع معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
مما يذكر أنه تم تخصيص جوائز مالية للمهرجان تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية، بهدف تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

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