المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه

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قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح عوّاد المغامسي، إن احتفالات دول العالم بيومها الوطني هو عادة درجت عليها الكثير من الشعوب والأمم ومن الثقافات المتعارف عليها والتي أقرها الإسلام.

وأوضح الشيخ المغامسي في بيان، أن الإحتفال باليوم الوطني هو في أصله من العادات، وليس من الشعائر والعبادات، مؤكدا أنه أقرب إلى ما يعرف بالثقافة العامة التي تشترك فيها البشرية جمعاء.

وأضاف “مثل هذه الثقافات المتعارف عليها جاء الإسلام بإقرار ما يشابهها من قبل، فقد كانت فارس والروم والعرب الوثنيون لا يقاتلون إلا تحت رايات ترفع ويدافع عنها، وكذلك كان المسلمون بعد بعثة النبي عليه السلام”.

وأشار إلى أن “الأمم تعارفت على أن الرسل لا تقتل، واتخذ النبي عليه السلام خاتماً يوقع على كتبه عند غيره جرياً على عادة الملوك والأمم في ذلكم الزمان”.

وتابع “وما الاحتفال باليوم الوطني لأي دولة إلا من هذا القبيل، ودليله لو نظرت إلى دولة الهند مثلاً فهي تعج بأهل ديانات كثيرة أبرزها المسلمون والهندوس والسيخ، ومع ذلك تراهم يحتفلون بيوم استقلال الهند؛ لعلم كل طائفة أن هذا الاحتفال ليس تعبدياً وإلا لما شاركوا من يخالفهم في الديانة فيه فإذا كان الأمر كذلك فإن احتفال المملكة بيومها الوطني عادة حسنة لا تصادم نصاً ولا تخالف إجماعاً معتبراً، بل هو يوم يذكر بنعمة الله على هذا البلد المبارك يوم أن جمع الله أكثر أقاليم جزيرة العرب على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته؛ لتكون مملكة واسعة الأرجاء تُحكم الشرع وتنشر الهدي وتذود عن الحرمين”.

وبيَّن أن “الاحتفال باليوم الوطني يذكر أبناء هذه البلاد وساكنيها بحق الوطن عليهم وواجبهم نحوه، وأعظم ذلك معرفة نعمة اجتماع الكلمة وحفظ ذمام البيعة الشرعية لولي الأمر مع السمع والطاعة في المعروف وبذل الجهد في سبيل بناء الوطن ورقيه و تنميته”.