احدث الأخبار

المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه
أبرز المواد
 مدني عسير يباشر بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب
أبرز المواد
 سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن
أبرز المواد
 وزارة الإعلام: إهتمام دولي واسع برعاية المملكة لإتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا
أبرز المواد
 “42” برنامج تثقيفي وترفيهي ليتيمات دار التربية بالرياض
منطقة الرياض
 هجر يتصدر مؤقتاً دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى
الرياضة
 أمير الجوف يتسلم التقرير الختامي لأعمال مدينة حجاج مركز أبو عجرم
أبرز المواد
 الجاسوس الكوميدي “جوني إنجلش” في السينما السعودية
أبرز المواد
 النيابة العامة تحذر من إشهار الأسلحة النارية في المضاربات
أبرز المواد
 السفير الواصل يلتقي ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة
أبرز المواد
 الجمعية الخيرية للعمل التطوعي والملتقى الإعلامي بتبوك يوقعان إتفاقية ترسيم الملتقى تحت مظلة الجمعية
منطقة تبوك
 “الخدمة المدنية”: تقويم الأداء الوظيفي للموظفين هذا العام سيكون بنهاية السنة المالية
أبرز المواد
المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه

المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه

أبرز المواد
مدني عسير يباشر بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب

مدني عسير يباشر بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب

أبرز المواد
سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

أبرز المواد
وزارة الإعلام: إهتمام دولي واسع برعاية المملكة لإتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا

وزارة الإعلام: إهتمام دولي واسع برعاية المملكة لإتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا

أبرز المواد

المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه

المغامسي: الإحتفاء باليوم الوطني من العادات ولا إثم فيه
http://almnatiq.net/?p=632923
المناطق - الرياض

قال إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح عوّاد المغامسي، إن احتفالات دول العالم بيومها الوطني هو عادة درجت عليها الكثير من الشعوب والأمم ومن الثقافات المتعارف عليها والتي أقرها الإسلام.

وأوضح الشيخ المغامسي في بيان، أن الإحتفال باليوم الوطني هو في أصله من العادات، وليس من الشعائر والعبادات، مؤكدا أنه أقرب إلى ما يعرف بالثقافة العامة التي تشترك فيها البشرية جمعاء.

وأضاف “مثل هذه الثقافات المتعارف عليها جاء الإسلام بإقرار ما يشابهها من قبل، فقد كانت فارس والروم والعرب الوثنيون لا يقاتلون إلا تحت رايات ترفع ويدافع عنها، وكذلك كان المسلمون بعد بعثة النبي عليه السلام”.

وأشار إلى أن “الأمم تعارفت على أن الرسل لا تقتل، واتخذ النبي عليه السلام خاتماً يوقع على كتبه عند غيره جرياً على عادة الملوك والأمم في ذلكم الزمان”.

وتابع “وما الاحتفال باليوم الوطني لأي دولة إلا من هذا القبيل، ودليله لو نظرت إلى دولة الهند مثلاً فهي تعج بأهل ديانات كثيرة أبرزها المسلمون والهندوس والسيخ، ومع ذلك تراهم يحتفلون بيوم استقلال الهند؛ لعلم كل طائفة أن هذا الاحتفال ليس تعبدياً وإلا لما شاركوا من يخالفهم في الديانة فيه فإذا كان الأمر كذلك فإن احتفال المملكة بيومها الوطني عادة حسنة لا تصادم نصاً ولا تخالف إجماعاً معتبراً، بل هو يوم يذكر بنعمة الله على هذا البلد المبارك يوم أن جمع الله أكثر أقاليم جزيرة العرب على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، تغمده الله بواسع رحمته؛ لتكون مملكة واسعة الأرجاء تُحكم الشرع وتنشر الهدي وتذود عن الحرمين”.

وبيَّن أن “الاحتفال باليوم الوطني يذكر أبناء هذه البلاد وساكنيها بحق الوطن عليهم وواجبهم نحوه، وأعظم ذلك معرفة نعمة اجتماع الكلمة وحفظ ذمام البيعة الشرعية لولي الأمر مع السمع والطاعة في المعروف وبذل الجهد في سبيل بناء الوطن ورقيه و تنميته”.

روابط ذات صلة

مدني عسير يباشر بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب

مدني عسير يباشر بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب
سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن

سمو ولي العهد يرعى السبت القادم الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن
وزارة الإعلام: إهتمام دولي واسع برعاية المملكة لإتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا

وزارة الإعلام: إهتمام دولي واسع برعاية المملكة لإتفاقية السلام بين أثيوبيا وإريتريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*