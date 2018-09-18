السودان: سنقاتل حتى هزيمة المشروع الإيراني باليمن

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كشف قائد لواء الحزم الثاني السوداني، العميد الركن “حافظ التاج مكي الحاج”، المشارك ضمن قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، أن القوات السودانية باقية لحين تحقيق النصر وهزيمة المشروع الإيراني الحوثي.

وقال في حوار مع “سبتمبر نت”، الثلاثاء، إن القوات المشتركة التي تحارب باليمن سوف تكون نواة لجيش عربي قوي يمتلك تجارب قتالية عالية، مضيفًا أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة في يد إيران، وعليها العودة إلى رشدها قبل فوات الاوان.

وتابع، إن القول بانسحاب القوات السودانية من اليمن، هو مجرد أقوال مرجفين، مؤكدًا أن القوات السودانية باقية لا محالة؛ لأنها جاءت بمحض الإرادة وبسند شعبي قوي من أصحاب الأرض، قائلًا: “نحن موجودون في كل الجبهات، ويتم تبديلنا بين الحين والآخر كما هي طبيعة العمليات العسكرية، ونؤكد أن القوات السودانية باقية إلى جانب الشرعية حتى تعود اليمن إلى حاضنتها العربية”.

وأوضح أن القوات السودانية تشارك بشكل فعال على الأرض، رافضًا الحديث عن حجمها، مؤكدًا تواجدها على كافة الجبهات والعمل جنبًا إلى جنب مع القوات المشتركة في الحد الجنوبي وفي الجبهات الأخرى.

وأضاف أن النصر آتٍ لا محالة، وأن الروح المعنوية للجنود مرتفعة، مشيرًا إلى ضرورة تأمين المكتسبات، موجهًا رسالة للحوثيين قال فيها: “عودوا إلى رشدكم، الأهداف أهداف خارجية، إيران تملي كل شيء على الحركة الحوثية”.

وتابع، إن الفترة الأخيرة كانت هي الأكثر خسارة للحوثيين، سواء خسائر مادية أو معنوية أو بشرية، حيث فقدوا كثيرًا من الأسلحة والمعدات والمواقع والقتلى.