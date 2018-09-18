الاتفاق يوقع عقدي شراكة مجتمعية نوعية مع جهتي تدريب

المناطق - محمود القاضي

وقعت إدارة نادي الاتفاق ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية اتفاقيتي شراكة مجتمعية مساء الثلاثاء مع جهتين تدريبيتين هما معهد اصنع مهارة للتدريب ومعهد آفاق الامتياز للغات.

وحضر توقيع الشراكة المجتمعية بين نادي الاتفاق ومعهد اصنع مهارة للتدريب من نادي الاتفاق رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل ومن معهد اصنع مهارة للتدريب نائب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بحي الروضة الدكتور عادل الدوسري.

وأشاد الدبل بالشراكة مع معهد تدريب متميز مثل معهد اصنع مهارة وقال: ” زرت معهد اصنع مهارة للتدريب وبهرت بحجم العمل وجودة التنظيم وتنوع البرامج والدورات” وأكمل ” نحن مقتنعون بنادي الاتفاق بأن اللاعب المحترف يحتاج إلى دورات مهارية تصقل من شخصيته، وكلما ارتفع المستوى التعليمي والثقافي لدى اللاعب ارتفع معه مستواه وعطاؤه في الملعب” وأشار الدبل إلى بعض بنود الشراكة وقال:” الشراكة مع معهد اصنع مهارة للتدريب تتضمن عدة بنود من أبرزها تقديم الدورات للفئات السنية والتي يبلغ عددها في الاتفاق 11 فئة، وتقديم خصومات خاصة لحاملي العضويات والتذاكر الموسمية”.

من جانبه عبر الدكتور عادل الدوسري عن سعادته بالتوقيع مع نادي الاتفاق كونه النادي الأول بالمنطقة وقال: ” نادي ⁧الاتفاق⁩ يحمل إرث كبير ليس في الجانب الرياضي فقط فهو النادي الأول في المنطقة” وأضاف “كوننا مؤسسة غير ربحية تعنى بتطوير المجتمع يهمنا الوصول لأكبر شريحة ونادي الاتفاق هو الجهة الأمثل لذلك” وقال الدوسري” معهد اصنع مهارة للتدريب سبق وأن حصد جائزة المشاريع الاجتماعية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وقدم من خلال برامج اصنع مهارة دورات تدريبية لأكثر من 18 ألف مستفيد ولديه شراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة كبرى وبالتأكيد شراكتنا مع نادي الاتفاق إضافة جديدة للمعهد” وأردف الدوسري”نوقع عقد الشراكة مع نادي ⁧الاتفاق⁩ قبل أيام قليلة من يوم غالي علينا وهو اليوم الوطني، وهذه الشراكة تستهدف أبناء الوطن وتعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي يشكل الشباب جزء حيوي ومهم فيها”

ووقعت إدارة نادي الاتفاق عقد شراكة مجتمعية مع معهد آفاق الامتياز للغات، حضر من نادي الاتفاق رئيس مجلس إدارة النادي المهندس خالد الدبل ومن معهد آفاق الامتياز للغات المشرف العام على المعهد سلمان الزهراني.

وأكد خالد الدبل حرص النادي على عقد الشراكات النوعية وقال: ” الاتفاق⁩ حريص على عقد الشراكات النوعية ولهذا تم التوقيع مع معهد متخصص في اللغة الإنكليزية” وأكمل “مع وجود لاعبين محترفين ومدربين عالميين بالإضافة إلى حكام أجانب أصبح تعلم اللغة الإنكليزية ضرورة لأي لاعب محترف كونها اللغة المشتركة في الملعب” ومن جانبه وضح سلمان الزهراني أهمية المسؤولية الاجتماعية حيث قال ” نفخر في معهد آفاق الامتياز للغات بتوقيع عقد الشراكة المجتمعية مع نادي عريق مثل ⁧الاتفاق⁩، والنادي منصة مهمة لخدمة المجتمع وهي ضرورة علينا” وبين الزهراني بعض بنود الاتفاقية فقال” من أهم بنود الاتفاقية تقديم دورات اللغة الإنكليزية للفئات السنية في ⁧الاتفاق⁩ وتقديم خصومات خاصة تصل إلى 30% لمنسوبي النادي وحاملي العضويات والتذاكر الموسمية”

وفي ذات الصعيد وضمن برامج المسؤولية الاجتماعية في نادي الاتفاق شارك عدد من لاعبي وإداريي نادي الاتفاق في فعالية الاحتفال باليوم الوطني والذي أقامته ثانوية الملك عبدالله بالدمام وتهدف الفعالية إلى تعزيز حب الوطن وإبراز القيم والمعاني الوطنية النبيلة.