(الإبت) تمنح كليتي الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن الإعتماد الكامل لـ 6 سنوات حتى ٢٠٢٤

الدمام - منال الدوسري

حصلت كليتي الهندسة وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل على الاعتماد الكامل من لجنة اعتماد الهندسة والتكنولوجيا العالمية الأمريكية (ABET) وذلك بوصفها المعتمِد العالمي لبرامج وكليات العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والتقنية والحوسبة بعد زيارات ميدانية عديدة للجان خبراء منظمة (ابت) لكل من الكليتين في ديسمبر من عام 2017م المنصرم .

من جانبه بارك معالي مدير الجامعة للكليتين هذا الإنجاز الذي يضاف الى سلسلة إنجازات حققتها كليات الجامعة والذي بدوره سيسهم في مواكبة التطورات والتغيرات العلميّة والتقنية التي تحدث بمعدل سريع وتؤثر مع النشاط العلمي والتجاري والاقتصادي بنتاج علمي متميز ومواكبة لتحولات قوى العمل في القطاع المهني والتقني مثمنا دور عمداء الكليات في تطبيق كافة الشروط والالتزامات الخاصة بالاعتماد و يأتي هذا الاعتماد تأكيدا على قدرة هذه البرامج بتخريج الكفاءات المعدة للانخراط في المجالات الفنية المعقدة التي من شأنها تمهيد الطريق أمامهم نحو الإبداع ومواكبة التكنولوجيا الحديثة و التي لها القدرة من الانتقال من مكان لآخر في العالم ليتم الاعتراف بمؤهلاتهم وقبولهم على مستوى العالم في تحسين أهمية التعلّم والتعليم مع تزايد نسبة الشباب الذين يستثمرون في التعليم العالي بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة .

وأضاف الدكتور عبد الله الربيش بأن خبراء (ابت) أكدوا استيفاء الكليتين للمعايير العالمية المطلقة بذلك نتيجة اعتماد البرامج التالية في الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2018 الحالي، والبرامج هي:بكالوريوس العلوم في الهندسة الطبية الحيوية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الإنشائية و بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية بواسطة لجنة اعتماد الهندسة و بكالوريوس العلوم في أنظمة تقنية المعلومات بواسطة لجنة اعتماد الحوسبة.

من جانبه ذكر عميد كلية الهندسة الدكتور علي القرني بأن كل برامج الكلية تم اعدادها إعدادا مهنياً بما يحقق متطلبات هذه الدرجات العلمية وبما يوائم مثيلاتها من البرامج في الجامعات العالمية وبما يحقق متطلباتنا الوطنية وحتى نضمن تحقيق هذه الرؤية في بناء هذه البرامج حيث تقدمت الكلية بطلب الاعتماد من أعرق الهيئات العالمية التي تمنح ذلك وهي الهيئة الأمريكية لاعتماد البرامج الهندسية والتقنيةABET وتعتبر هيئة الاعتماد الأمريكية من أشهر هيئات الاعتماد الدولي في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا التي تسعى للحصول على اعتمادها معظم المؤسسات التعليمية داخل وخارج أمريكا خصوصا بعد أن أصبحت تمنح الاعتماد الكامل خارج امريكا حيث اقدمت الكلية بطلب الاعتماد للثلاثة برامج التي تم تخريج طلابها وهي برنامج الهندسة البيئية وهندسة التشييد والهندسة الطبية الحيوية حيث حصلت هذه البرامج بفضل الله على الاعتماد الكامل ولمدة ٦ سنوات حتى العام ٢٠٢٤ م و أن هذا الإنجاز كان نتاجا للجهود التي تبذلها الجامعة في سبيل الارتقاء بعملية الجودة على المستوى الأكاديمي والمهني للكادر التعليمي في الكلية وتكامل البنى التحتية والعوامل المساعدة التي أدت لحصول هذه البرامج على هذا الاعتماد في هذه المدة القصيرة من عمر الكلية فالشكر لكل من ساهم في هذا الانجاز ولإدارة الجامعة في تشجيعها ودعمها اللامحدود ولرؤساء الأقسام ووكالة الكلية للتخطيط الاستراتيجي والجودة وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية والفنيين والهيئات الاستشارية ولمؤسسات الجامعة المختلفة فالكل كان شريكا في هذا الإنجاز.

من جهته أوضح عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات الدكتور عبد الله بن محمد المهيدب إن حصول برامج الكلية على الاعتماد الأكاديمي الدولي إنما هو نتاج عمل متواصل من منسوبي الكلية لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وذلك بدعم من إدارة الجامعة عن طريق تقديم كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمستوى جودة المخرجات التعليمية وتطويرها باستمرار لتحقيق رؤية المملكة 2030م لمواكبة المستجدات ومتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

وبهذه المناسبة قدم عميد الكلية شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة ووكلائها لمتابعتهم ودعمهم غير المحدود، ولعمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وقطاعات الجامعة المتعددة التي ساعدت الكلية في تحقيق هذا الانجاز. ومثمناً في الوقت ذاته جهود جميع الزملاء في الكلية، الذين عملوا بجد ومهنية وإخلاص، من وكيل الكلية للتطوير والجودة د. ياسر بامعروف، وكافة وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة، وأكد أن الجميع كانوا شركاء في هذا الإنجاز التاريخي للكلية.