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بثنائية .. إنتر ميلانو “يقلب الطاولة” في وجه توتنهام

بثنائية .. إنتر ميلانو “يقلب الطاولة” في وجه توتنهام
http://almnatiq.net/?p=632954
المناطق - وكالات

تغلب إنتر ميلانو الإيطالي على ضيفه توتنهام الإنجليزي 2-1، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان ملعب “جوزيبي مياتسا” مسرحا لمواجهة مرتقبة بين إنتر العائد إلى المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وتوتنهام الذي بلغ ثمن نهائي المسابقة الموسم الماضي، قبل أن يخرج على يد يوفنتوس الإيطالي.

وتقدم الدنماركي كريستيان إريكسن للضيوف في الدقيقة 53 بتسديدة ارتطمت بميراندا مدافع الفريق الإيطالي قبل أن تسكن شباك أصحاب الأرض.

وبدأ أن توتنهام في طريقه للفوز، لكن القائد ماورو إيكاردي تعادل لإنتر ميلانو بتسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، إثر تمريرة عرضية من الغاني كوادو أسامواه سكنت الشباك قبل النهاية بأربع دقائق.

ومنح ماتياس فيسينو القادم من أوروغواي الفوز للإنتر العائد لدوري الأبطال بعد غياب، عندما حول تمريرة عرضية بالرأس إلى الشباك ليحقق فوزا لفريقه بدأ صعب المنال. وتلقى توتنهام الخسارة الثالثة على التوالي في كافة المسابقات.

وتقاسم إنتر ميلانو صدارة المجموعة مع برشلونة الذي سحق ضيفه ايندهوفن 4-صفر، ولكل منهما ثلاث نقاط بينما ظل توتنهام والفريق الهولندي بدون نقاط.

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