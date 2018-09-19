إيران تهاجم أمريكا إلكترونيا .. والتحذيرات تتصاعد

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http://almnatiq.net/?p=632960
المناطق - وكالات

حذرت شركة أمن إلكتروني، من أن قراصنة إلكترونيين (هاكرز) متعاونين مع الحكومة الإيرانية كثفوا أنشطتهم بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من الاتفاق النووي.

وذكر مسؤولون في شركة “فاير آي”، يوم الثلاثاء، أن القراصنة ينتمون على الأرجح إلى مجموعة باسم “إيه بي تي 33″، أي التهديد المستمر المتقدم.

وشنت المجموعة هجمات عبر رسائل البريد الإلكتروني، معلنة عن فرص توظيف مزورة لاختراق حسابات، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت شركة “فاير آي” أن جهود “التجسس الالكتروني” ما بين 2 يوليو و 29 يوليو استهدفت بشكل أساسي شركات الطاقة بالشرق الأوسط، إضافة الى بعض المنظمات في أميركا الشمالية واليابان.

وأصدرت شركة “فاير آي” تحذيرا بشأن المجموعة منذ عام مضى، وقالت إن “المناخ الجيو سياسي الحالي” ربما يؤدي إلى مزيد من محاولات الاختراق من جانب الجماعة.

 

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