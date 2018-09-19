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في آخر تحديث.. 5 مزايا ثورية من “أبل” تحصّن جهازك فورا

في آخر تحديث.. 5 مزايا ثورية من “أبل” تحصّن جهازك فورا
http://almnatiq.net/?p=632965
المناطق - وكالات

أطلقت شركة “أبل” المصنعة لهواتف “آيفون”، مؤخرا، نظام التشغيل الجديد iOS 12 وسط حديث عن مزايا فائقة تضمن حماية أكبر للأجهزة وتساعد بصورة لافتة على تسريع الأداء.

وبحسب موقع “ذا كرانش” فإن مستخدمي هواتف “آيفون” وأجهزة “أبل” اللوحية يستطيعون الاستفادة من 5 مزايا مهمة، بعدما أطلقت الشركة الأميركية نسخة تجريبية من نظام التشغيل الثوري.

ويتيح التحديث الجديد لمن يستخدم “آيفون” أن يعطل خاصية ربط الجهاز بكابلات USB أو سماعات الأذن حين يكون الهاتف مقفلا لأكثر من ساعة، وعند الاستفادة من هذه الميزة يصبح “آيفون” عصيا على من يريدون الاختراق واستغلال هذه المنافذ لأجل سرقة البيانات.

ولضمان هذه العملية يكفي أن يذهب المستخدم إلى قسم “الإعدادات” ثم يتعين عليه أن يقصد “رمز العبور ومستشعر البصمة “Touch ID and Passcode”، وعقب إنجاز هذه العملية التعريفية، يتوجب الضغط على “OFF” لتعطيل وصول كابلات “يو إس بي” إلى الجهاز حين يكون مقفلا.

وإذا كنت تتساءل حول الطريقة الممكنة للاستفادة من هذا التحديث فإن كل ما ينبغي عليك أن تقوم به هو أن تقوم بتفعيل التحديثات من خلال الذهاب إلى الإعدادات وبعدها اللجوء إلى قسم “عام” ثم “تحديث البرنامج” وهكذا سيصل النظام الجديد إلى جهازك دون أن تتكبد مشقة البحث.

وفي امتياز ثالث، يمكن لمستخدم آيفون أن يحمي هاتفه برمز مرور أكثر أمانا من خلال إدخال أكثر من أربعة أو ستة أرقام، ولإنجاز هذه العملية يمكن قصد “إعدادات” ثم الدخول إلى “رمز العبور ومستشعر البصمة” وعند العثور على “الرمز الرقمي المخصص” يمكن إجراء هذا التغيير.

أما في مستوى رابع، فيتيح التحديث الجديد تبسيط “عملية التحقق بخطوتين” المعروفة بحماية البيانات على نحو موثوق، فبعدما كان هذا الإجراء مملا بالنسبة إلى كثير من المستخدمين صار مبسطا بعد قدوم “إي أو إس 12” إذ يكفي تشغيل هذه الميزة في قسم الإعدادات وبموجب التحديث يتولى الهاتف إدخال رمز العبور على نحو آلي.

واتخذت خاصية التحقق بخطوتين في واتساب هذا الاسم بالنظر إلى إجرائها عبر عمليتين، ففي مرحلة أولى يتوجب على المستخدم إدخال كلمة مرور سداسية، وفي مرحلة التالية يسجل بريده الإلكتروني.

وخامسا: يقوم نظام التشغيل الجديد بتنبيه المستخدم إلى ثغرات الكلمات المرورية فحين يلاحظ الهاتف أن صاحبه يستخدم الكلمة المرورية نفسها في أكثر من تطبيق وموقع يحذر من مغبة الاختراق ويقترح التحديث.

وعند الدخول إلى الإعدادات وقسم “الحسابات والكلمات المرورية” يخبرك الجهاز ما إذا كنت تستخدم كلمة مرورية واحدة في أكثر من تطبيق وبناءً على هذا الرصد يحث الجهاز صاحبه على إجراء تغييرات كي يأمن شرور القراصنة الإلكترونيين.

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