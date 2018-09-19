مبيعات قياسية لكتاب الخوف عن “ترامب”

المناطق - وكالات

أعلنت مؤسسة سايمون وشوستر الأميركية للطباعة أن مبيعات كتاب الصحفي بوب وودورد “الخوف: ترامب في البيت الأبيض” بلغت مليون نسخة.

وأفادت سايمون، الثلاثاء، بأن كتاب وودورد الذي يهاجم فيه الرئيس دونالد ترامب باع أكثر من 1.1 مليون نسخة بعد أسبوع واحد من نشره.

يعد الكتاب من بين أسرع الكتب التي تم بيعها في التاريخ، وكذلك بالنسبة لمؤسسة سايمون وشوستر، التي تنشر أيضا لكل من ستيفن كينغ، ودوريس كيرنز غودوين، وماري هيغينز كلارك.

ينضم “الخوف” الآن إلى كتاب (نار وغضب) لمؤلفه مايكل وولف الذي باع مليون نسخة والذي يتحدث عن إدارة ترامب الفوضوية.

يصور الكتاب ترامب كرئيس جاهل وغير أمين، بينما يحاول موظفو “الجناح الغربي”- في إشارة إلى البيت الأبيض- التقليل من الأضرار واحتوائها.

من جانبه، ندد ترامب بالكتاب، واصفا إياه بأنه “تزوير”.

منذ أن أصبح وودورد مشهورا في السبعينات بسبب تقاريره عن ووترغيت، ألف وودورد العديد من الكتب كانت الأكثر مبيعا حول الرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.