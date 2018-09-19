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تصريحات أردوغان تتراجع بالليرة وتهز مؤشر المصارف في البورصة

تصريحات أردوغان تتراجع بالليرة وتهز مؤشر المصارف في البورصة
http://almnatiq.net/?p=632977
المناطق - وكالات

هبطت الليرة التركية مقابل الدولار أمس، مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيس في أكبر مصارف البلاد.

وتراجعت العملة التركية بأكثر من 2 في المائة أمس، لتسجل 6.4501 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة عن سعر إغلاق أمس الأول البالغ 6.3150 ليرة، وفقا لـ”رويترز”.

ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه إن المعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان لصحيفة “حريت” بشأن إجراء السلطات تحقيقا مع أعضاء في حزب الشعب الجمهوري حول حصة 28 في المائة في إيش بنك.

ودفعت تلك التصريحات أسهم البنك للهبوط، كما تراجع مؤشر المصارف في البورصة.

وقال مصرفيون أمس، نقلا عن بيان أرسله البنك المركزي التركي إلى المصارف إن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13 في المائة من 7 في المائة اعتبارا من 21 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وأوضحوا أن القرار سيشجع المصارف على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقوما بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.

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