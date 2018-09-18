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في زيارة مفاجئة.. مدير صحة بيشة يطالب بالتحسين المستمر للخدمة بمركز السكري 

في زيارة مفاجئة.. مدير صحة بيشة يطالب بالتحسين المستمر للخدمة بمركز السكري 
http://almnatiq.net/?p=632989
المناطق - بيشه

فاجأ مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني مركز السكري والغدد بالصماء بزيارة اطلع خلالها على سير العمل بالمركز ومستوى الخدمة المقدمة فيه وناقش مع موظفي المركز اجراءات العمل واساليب تقديم الخدمة ومدى مطابقتها لمعايير الجودة وسلامة المرضى .
ووجه اثناء جولته بضرورة رفع مستوى النظافة والاهتمام بتحسين الخدمة ورفع مستوى رضا المستفيدين منها من خلال الالتزام باجراءات مكافحة العدوى والتحسين المستمر .

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