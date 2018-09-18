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محافظ المزاحمية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوم الوطني

محافظ المزاحمية يترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=632990
المناطق - المزاحمية

ترأس محافظ المزاحمية عساف العساف اليوم اجتماع لجنة الاحتفال باليوم الوطني الـ 88 بمقر المحافظة، بحضور مطلق الحثلان رئيس بلدية المزاحمية
وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ولجنة شباب المحافظة .
وقد رحب العساف بالحاضرين وشكر لهم تجاوبهم، وتحدث عن الدور الحيوي الهام
والمنتظر من الجميع لإظهار هذه المناسبة الوطنية الغالية بالصورة التي يتطلع لها أبناء هذا الوطن الذين يجسدون بوطنيتهم الصادقة كل معاني
الوفاء في كل المناسبات الوطنية التي تقام على هذه الأرض الطاهرة. بعد ذلك تم مناقشة العديد من المقترحات والمرئيات حول الفعاليات عن اليوم
الوطني وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة والتنبيه على أهمية اليوم الوطني وما يجسده من ألفة وتلاحم بين القيادة
والشعب وما وصلت إليه المملكة من إنجازات منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين.

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