‏أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة التبرع بالدم

‏أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة التبرع بالدم

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‏أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة التبرع بالدم

‏أمير ⁧‫حائل‬⁩ يدشن حملة التبرع بالدم
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المناطق - حائل

دشن صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل اليوم حملة التبرع بالدم التي تنظمها المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل .
وتبرع سمو أمير منطقة حائل بالدم كأول المتبرعين في انطلاق حملة يوم الوطن ، كما قام سمو نائب أمير منطقة حائل بالتبرع بالدم ، ثم توالى تبرع موظفي الإمارة الذين توافدوا على الموقع المخصص للتبرع في البهو الرئيسي .
وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري شكره وتقديره باسمه وباسم كافة منسوبي صحة حائل لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على مبادرتهما الغير مستغربة منهما مما سيكون لذلك كبير الأثر في نفوس الجميع من متابعين وعاملين في صحة حائل .‏

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