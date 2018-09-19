احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق

المناطق - وكالات

حذرت المؤسسة البريطانية، المهتمة بتحليل الظواهر الاجتماعية المرتبطة بـ”الطلاق”، “ديفورس أونلاين”، من أن لعبة الفيديو الأكثر انتشارًا حول العالم “فورتنايت”، تسببت في زيادة معدلات الانفصال داخل المملكة المتحدة، خلال عام 2018.

وبحسب تقرير للمؤسسة، فإن 5% من إجمالي طلبات الطلاق، التي نظر فيها منذ بداية 2018، كانت بسبب هذه اللعبة، وهي نسبة كبيرة للغاية، لأنه من غير المفترض أن يكون للعبة إلكترونية، أي تأثير عن الحياة الاجتماعية.

وذكر الموقع المعني بالأخبار التكنولوجية “سي نت”، أن عدد اللاعبين الذين يمارسون تلك اللعبة في الوقت الحالي، يتجاوز 125 مليون شخص، كما أن متوسط الوقت الذي يقضيه اللاعب أسبوعيا يتراوح من 6 لـ10 ساعات.

ولعبة “فورتنايت” هي عبارة عن لعبة معارك وحروب، يحاول ممارسها أن يبقى على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، ويتم لعبها بمختلف المنصات مثل: “إكس بوكس”، و”بلاي ستيشن”، وأجهزة الكمبيوتر والمحمول.