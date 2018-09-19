احدث الأخبار

احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق
أبرز المواد
 مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم
أبرز المواد
 مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة
منطقة تبوك
 تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”
أبرز المواد
 شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة
أبرز المواد
 برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع الدوائر الحكومية بشان التحضير لفعاليات اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق

احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق

أبرز المواد
مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك
لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم

لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم

أبرز المواد
مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك

احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق

احذروا .. هذه “اللعبة” تتسبب في الطلاق
http://almnatiq.net/?p=633001
المناطق - وكالات

حذرت المؤسسة البريطانية، المهتمة بتحليل الظواهر الاجتماعية المرتبطة بـ”الطلاق”، “ديفورس أونلاين”، من أن لعبة الفيديو الأكثر انتشارًا حول العالم “فورتنايت”، تسببت في زيادة معدلات الانفصال داخل المملكة المتحدة، خلال عام 2018.

وبحسب تقرير للمؤسسة، فإن 5% من إجمالي طلبات الطلاق، التي نظر فيها منذ بداية 2018، كانت بسبب هذه اللعبة، وهي نسبة كبيرة للغاية، لأنه من غير المفترض أن يكون للعبة إلكترونية، أي تأثير عن الحياة الاجتماعية.

وذكر الموقع المعني بالأخبار التكنولوجية “سي نت”، أن عدد اللاعبين الذين يمارسون تلك اللعبة في الوقت الحالي، يتجاوز 125 مليون شخص، كما أن متوسط الوقت الذي يقضيه اللاعب أسبوعيا يتراوح من 6 لـ10 ساعات.

ولعبة “فورتنايت” هي عبارة عن لعبة معارك وحروب، يحاول ممارسها أن يبقى على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة، ويتم لعبها بمختلف المنصات مثل: “إكس بوكس”، و”بلاي ستيشن”، وأجهزة الكمبيوتر والمحمول.

روابط ذات صلة

لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم

لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم
تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”

تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”
شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*