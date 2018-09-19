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بدء التسجيل ببرنامج التدريب الصناعي بأرامكو السعودية

بدء التسجيل ببرنامج التدريب الصناعي بأرامكو السعودية

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بدء التسجيل ببرنامج التدريب الصناعي بأرامكو السعودية

بدء التسجيل ببرنامج التدريب الصناعي بأرامكو السعودية
http://almnatiq.net/?p=633003
المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن موعد التقديم على برنامج التدريب التعاوني الصناعي.

وبحسب التفاصيل فإن البرنامج يعُد فرصة تدريبية لمرحلة الامتياز لعدد محدود من طلاب الدبلوم السعوديين المتفوقين الدارسين بالكليات الصناعية أو الفنية ومعهد الإدارة العامة.

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم، وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

وعلى المرشحين لهذا البرنامج تقديم نسخة من بطاقة الأحوال المدنية ونسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير وخطاب من الكلية أو المعهد بأن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج.

ولمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.saudiaramco.com/ar/home/careers/saudi-applicants/our-programs/coop/Ind_COOP.html

وسيبدأ التقديم بتاريخ 1440/01/21هـ الموافق 2018/10/01 الساعة 8:00 صباحاً وينتهي بتاريخ 1440/02/01هـ الموافق 2018/10/10م الساعة 3:00 عصراً.

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