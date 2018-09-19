قرقاش يتفق مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم!

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نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يرد فيها على حديث رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، لـ قناة “فرانس 24″، يوم الاثنين .

وكتب قرقاش “أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لـ قناة “فرانس 24” بأن لا حل قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية، في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عامًا.