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قرقاش يتفق مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم!

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قرقاش يتفق مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم!

قرقاش يتفق مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم!
http://almnatiq.net/?p=633006
المناطق_الرياض

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” يرد فيها على حديث رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، لـ قناة “فرانس 24″، يوم الاثنين .
وكتب قرقاش “أتفق مع الشيخ حمد بن جاسم في حديثه لـ قناة “فرانس 24” بأن لا حل قريب لأزمة بلاده، ولا أعتقد أن صاحب شريط التآمر على السعودية، في موقع يؤهله لإسداء النصائح للرياض وقيادتها، فشريط التآمر مع القذافي لن يطهره مطر العشرين عامًا.

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