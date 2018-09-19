بالأسماء.. 14فنانا يحيون 5 حفلات غنائية في 3 مدن سعودية بمناسبة اليوم الوطني والحضور مجانا!

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تستعد شركة روتانا لتنظيم 5 حفلات غنائية يحيها 14 فنان من نجوم الغناء الخليجي والعربي بمناسبة اليوم الوطني «88» يومي السبت والأحد المقبلين .

الرياض وجدة والدمام

وستقام الحفلات بين الرياض وجدة والدمام مجانا احتفاء بالمناسبة وستنقل على الهواء مباشرة على قنوات روتانا . وقبل انطلاق الحفلات ستجرى البروفات بإشراف بإشراف تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الفنية بهيئة الترفيه.

حفلات السبت

وستنطلق الحفلات الخمس بدءاً من يوم السبت المقبل بحفل غنائي مخصص للنساء تحييه الفنانتان نوال الكويتية وأنغام بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة» بجدة.

وفي مركز الملك فهد الثقافي يوم «السبت» القادم سيقام حفلاً غنائياً يعود من خلاله خالد عبد الرحمن لمصافحة جماهيره في الرياض التي غاب عنها السنوات الأخيرة، ويشاركه الحفل الفنانان عبادي الجوهر وعبد الله الرويشد .

حفلات الأحد

ويشهد اليوم التالي (الأحد) الذي يتزامن مع اليوم الوطني للمملكة 3 حفلات غنائية يحييها في جدة فنان العرب محمد عبده ورابح صقر ورامي عبد الله، بينما يحتضن مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الحفل الغنائي لماجد المهندس وراشد الفارس وجابر الكاسر، وفي الدمام ستشهد الصالة الخضراء الحفل الذي سيحييه راشد الماجد ونبيل شعيل ووليد الشامي، بينما سيكون الحضور لجميع الحفلات الأربعة متاحاً لكلا الجنسين.