اعتذار نبيل شعيل عن حفلة الدمام.. ومصادر تكشف السبب وتعلن عن البديل!

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كشفت مصادر في اللجنة الفنية المشرفة على تنظيم الحفلات الغنائية عن اعتذار الفنان نبيل شعيل عن المشاركة الحفلات الغنائية بسبب ظروفه الصحية، واستبداله بالفنان الشاب عايض، في الحفل الغنائي الذي من المقرر أن تستضيفه مدينة الدمام في الصالة الخضراء، ويشارك فيه كل من الفنان راشد الماجد ووليد الشامي، بحسب “عكاظ”.

تنظيم عملية الدخول

يأتي ذلك ضمن حفلات اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية، التي ستتاح عبر بطاقة دعوة متوفرة مجانًا عبر الموقع الرسمي للشركة المنظمة –روتانا- عبر (tathkartkom.com)، في خطوة تهدف لتنظيم عملية الدخول لجمهور الحضور، مع العلم أنه سيتم عرض جميع حفلات اليوم الوطني الغنائية على الهواء مباشرة عبر قنوات روتانا المفتوحة.