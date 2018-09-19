المبعوث الأممي الى اليمن يزور المملكة اليوم

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كشف المبعوث الاممي الى اليمن “مارتين غريفيث” انه سيزور المملكة اليوم بعد ان عقد لقاءات مع زعماء المتمردين الحوثيين في اليمن خلال الايام الماضية في العاصمة صنعاء، وصفها بالبناءة.

وكتب المبعوث الاممي على حسابه على موقع التواصل “تويتر” انه عقد اجتماعات وصفها بالبناءة مع زعما المتمردين الحوثيين في صنعاء.

وكان التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن أعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة الحديدة من براثن المتمردين الحوثيين.