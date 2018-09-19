الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية

ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج الهيئة الملكية بالجبيل لترسيخ مبدأ الشفافية واستطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال والاستماع إلى ملاحظاتهم حيال الخدمات والإجراءات الاستثمارية المقدمة ، حيث عبر رجال الأعمال الذين حضورا هذا اللقاء عن إعجابهم بهذا التوجه ، مؤكدين أن الهيئة الملكية بالجبيل تحرص وبشكل ملموس على تكريس مبدأ الشفافية بالإعلان عن مشاريعها والفرص الاستثمارية المتاحة بمدنها عبر وسائلها الإعلامية كي تتساوى الفرص بين جميع المستثمرين.

عقب ذلك بدأ حوار مفتوح بين الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل والمستثمرين امتاز بالشفافية وتخلله العديد من الآراء والمقترحات والملاحظات ، وتوصل الجميع إلى عدد من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين بهدف تسريع وتيرة النمو في مدينة الجبيل الصناعية.

واشار الرئيس التنفيذي الى تخصيصه الفترة الصباحية من كل يوم أحد للتواصل المباشر مع المستثمرين في حال احتياجهم .

و استعرض المستثمرين مؤشرات النمو في مدينة الجبيل الصناعية ، لافتين إلى أن المدينة ومن خلال الرؤية الاقتصادية في المملكة تعتبر من أفضل الخيارات للمستثمرين الصناعيين حيث توفر لهم البنية التحتية المتكاملة وبيئة متميزة وجاذبة لإقامة المشاريع السكنية والتجارية التي تعزز من جودة الحياة المعيشية.