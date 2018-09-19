احدث الأخبار

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة
أبرز المواد
 برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع الدوائر الحكومية بشان التحضير لفعاليات اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 مدير فرع وزارة التجارة بتبوك : اليوم الوطني تاريخ لا ينسى والأمجاد تتجدد في هذا العهد الزاهر
أبرز المواد
 مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بتخريج دفعة جديدة من رجال الأمن الصناعي
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. زراعة 300 ألف شجرة في ثاني مراحل مبادرة ” المليون شجرة”
أبرز المواد
 رئيس محكمة التنفيذ بتبوك : اليوم الوطني .. ذكرى توحيد واعتزاز بإنجازات وطن
أبرز المواد
 أكثر من (400) ألف ريال لمستفيدي مشروع الكفالة الشهرية بجمعية العارضة
أبرز المواد
شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

أبرز المواد
برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم

برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم

أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية

الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية

المنطقة الشرقية
بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة

بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة

أبرز المواد

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة
http://almnatiq.net/?p=633064
المناطق_عادل الزهراني

تقيم المكتبة العامة بجدة بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء الأثنين القادم الموافق ١٤/ ١/ ١٤٤٠هـ بعد صلاة المغرب مباشرة أمسية شعرية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني يشارك فيها كل من الشعراء جابر الدبيش و الشاعرعلى بدوى والشاعر ماجد بن سفران والشاعر ابراهيم القاضي . الذين سيتغنون بحب هذا الوطن الكبير في يوم عيده المجيد، ويدير الأمسية الشاعر والأعلامي عامر الجفالي عضو منتدى عبقر الشعري .على مسرح المكتبة العامة بجدة

كما تشارك المكتبة العامة بجدة بمقر جمعية الثقافة والفنون بمعرض مصغر للكتاب يهدي الزوار العديد من الكتب الثقافية والاعلامية الخاصة بتاريخ المملكة وكتب عن اليوم الوطني
كما تشارك هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة بجناح خاص يقوم بتوزيع العديد من الاصدارات الخاصة بالهيئة
ويشارك احتفالات المكتبة مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية. ومركز اشراف جنوب جدة بعدة مدارس وسيقام صباح الاثنين زيارات مدرسية لمعرض الصور الضوئية المصاحب للاحتفال وتشارك الفنانة التشكيلية ليلى المداح بدورة في الرسم التشكيلي موجهة للاطفال
كذلك مشاركة ملتقى الاعلام الجديد ويمثلها المدير العام أ. يحيى عبيري بكلمة تعريفية وفديو عن الوطن وقصيدة شعرية وشيلة وطنية بإلقاء المنشد معيض العسكري ومشاركة الفريق الاعلامي لتغطية كافة فقرات الحفل والنشر. وسيقام معرض للكتاب مصغر في بهو المكتبة وسيتم اهداء مجموعات من الكتب لزوار المعرض.

روابط ذات صلة

برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم

برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم
بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة

بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة
هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك

هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*