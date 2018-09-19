شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

المناطق_عادل الزهراني

تقيم المكتبة العامة بجدة بالتعاون مع النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء الأثنين القادم الموافق ١٤/ ١/ ١٤٤٠هـ بعد صلاة المغرب مباشرة أمسية شعرية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني يشارك فيها كل من الشعراء جابر الدبيش و الشاعرعلى بدوى والشاعر ماجد بن سفران والشاعر ابراهيم القاضي . الذين سيتغنون بحب هذا الوطن الكبير في يوم عيده المجيد، ويدير الأمسية الشاعر والأعلامي عامر الجفالي عضو منتدى عبقر الشعري .على مسرح المكتبة العامة بجدة

كما تشارك المكتبة العامة بجدة بمقر جمعية الثقافة والفنون بمعرض مصغر للكتاب يهدي الزوار العديد من الكتب الثقافية والاعلامية الخاصة بتاريخ المملكة وكتب عن اليوم الوطني

كما تشارك هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة بجناح خاص يقوم بتوزيع العديد من الاصدارات الخاصة بالهيئة

ويشارك احتفالات المكتبة مدرسة سلمان الفارسي الابتدائية. ومركز اشراف جنوب جدة بعدة مدارس وسيقام صباح الاثنين زيارات مدرسية لمعرض الصور الضوئية المصاحب للاحتفال وتشارك الفنانة التشكيلية ليلى المداح بدورة في الرسم التشكيلي موجهة للاطفال

كذلك مشاركة ملتقى الاعلام الجديد ويمثلها المدير العام أ. يحيى عبيري بكلمة تعريفية وفديو عن الوطن وقصيدة شعرية وشيلة وطنية بإلقاء المنشد معيض العسكري ومشاركة الفريق الاعلامي لتغطية كافة فقرات الحفل والنشر. وسيقام معرض للكتاب مصغر في بهو المكتبة وسيتم اهداء مجموعات من الكتب لزوار المعرض.