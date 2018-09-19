مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة

المناطق_على العميري

نوه مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء فاضل بن مسفر الشمراني، بما تحقق للوطن وأبنائه من نهضة ومنجزات وطنية.

ورفع باسمه ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني بمنطقة تبوك خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 .

وقال اللواء الشمراني :” ‏تشهد المملكة عهداً جديداً مكملاً لعهد المؤسس محققه نجاحاً تلو الآخر في مختلف المجالات لتكون نموذجاً عالمياً في العديد من الميادين التنموية ، وتستكمل اليوم المملكة بناؤها بفكر وبرؤية المملكة 2030 .