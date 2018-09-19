احدث الأخبار

مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88
منطقة تبوك
 مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة
منطقة تبوك
 تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”
أبرز المواد
 شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة
أبرز المواد
 برعاية سمو أمير المنطقة..جامعة القصيم تحتفل باليوم الوطني الـ 88 للمملكة الأثنين القادم
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم لقاء للمستثمرين ورجال الاعمال لتعزيز الاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 بن عمير يرعى ختام دورة بني مالك الرياضية الرابعة
أبرز المواد
 هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك
أبرز المواد
 محافظ تيماء يرأس اجتماع الدوائر الحكومية بشان التحضير لفعاليات اليوم الوطني 88
منطقة تبوك
 مدير فرع وزارة التجارة بتبوك : اليوم الوطني تاريخ لا ينسى والأمجاد تتجدد في هذا العهد الزاهر
أبرز المواد
 مدير شرطة منطقة تبوك : يمر بنا اليوم الوطني لنستلهم مسيرة التأسيس والبناء
منطقة تبوك
 الهيئة الملكية بالجبيل تحتفل بتخريج دفعة جديدة من رجال الأمن الصناعي
المنطقة الشرقية
مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

منطقة تبوك
مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة

مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة

منطقة تبوك
تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”

تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”

أبرز المواد
شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

شعراء يتغنون باليوم الوطني في مكتبة جدة العامة

أبرز المواد

مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=633072
المناطق_تبوك
تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يوم الجمعة القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك لمدة 3 أيام .
وأوضح مدير مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك سعود العنزي, أن المدينة أنهت جاهزيتها للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ستضم الفعاليات عروضاً رياضية وأنشطة وجوائز قيمة، وفقرات متنوعة ترفيهية، يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً .

روابط ذات صلة

مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة

مدير الدفاع المدني بتبوك: اليوم الوطني شاهد على ما تحقق من خطط طموحه وتنمية شاملة
تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”

تنمية تبوك تعلن موعد المقابلات الشخصية لبرنامج “أمومة”
هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك

هيئة الترفيه تنظم فعالية ” منّا للوطن ” احتفالاً باليوم الوطني بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*