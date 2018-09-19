مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ 88

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تنظم الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية يوم الجمعة القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بمدينة تبوك لمدة 3 أيام .

وأوضح مدير مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك سعود العنزي, أن المدينة أنهت جاهزيتها للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ستضم الفعاليات عروضاً رياضية وأنشطة وجوائز قيمة، وفقرات متنوعة ترفيهية، يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً .