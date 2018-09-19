لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه تحتفي باليوم الوطني الأحد القادم

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تنظم لجنة التنمية السياحية بمحافظة الوجه بالتعاون مع بلدية المحافظة، الاحد القادم ، عدداً من الفعاليات والمهرجانات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 88 ، وذلك على شاطئ زاعم السياحي بالمحافظة .

وأبان محافظ الوجه رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي أن الفعاليات والأنشطة تتواكب مع المناسبة الوطنية التي تعيشها بلادنا في هذا اليوم ، مشيراً إلى أنها تشتمل على عروض الفنون الشعبية، واستعراض والقوارب البحرية، و مسيرات الهجن والخيل ، وعروض الفلاي بورد البحري، ومسابقات المسرح المفتوح للجمهور ، إضافة إلى مسيرة الدوائر الحكومية ومسيرة خاصة لطلاب مدارس قطاع التعليم بالمحافظة .