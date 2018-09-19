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مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

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مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=633078
المناطق_تبوك
تشهد أكثر من 1200 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك وبمشاركة أكثر من 200 ألف طالب وطالبة فعاليات ونشاطات عدة احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 88, وفق برامج متنوعة ومعتمدة من الإدارة تتضمن تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي, والمسارات الثلاثة لبرامج إجازتي واستثمار أندية مدارس الحي للمشاركة في برامج الاحتفاء.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أن الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 يعبر عن حاجتنا في هذه الذكرى السنوية بأن نستشعر فضل الله علينا بهذه الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والوفرة الاقتصادية، ولتعزيز ولائنا لقيادتنا الرشيدة, سائلاً المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الإسلام وأن يديم الأمن والأمان وأن يحفظ قائد هذه الأمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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