تنظم بلدية محافظة ضباء يوم السبت القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام في الواجهه البحرية بمحافظة ضباء لمدة 3 أيام .
وأوضح رئيس بلدية ضباء , أن البلدية أنهت جاهزيتها للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ستضم الفعاليات فرق شعبية ، مسرح الطفل ، المخيم الوطني ، وفقرات متنوعة ترفيهية، يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر يومياً من الساعة السادسة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً
بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
تنظم بلدية محافظة ضباء يوم السبت القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام في الواجهه البحرية بمحافظة ضباء لمدة 3 أيام .
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