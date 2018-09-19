احدث الأخبار

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
منطقة تبوك
 5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88
منطقة عسير
 نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
منطقة الرياض
 القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمانة عسير تخصص 196 موقعا لعربات الفود ترك و تستقبل طلبات الراغبين بدخول القرعة
منطقة عسير
 نائب أمير عسير يتابع أعمال مشاريع المنطقة.. ويؤكد: حان معالجة ضفاف سد وادي أبها
منطقة عسير
 6 مليارات ريال المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ الشهر الماضي
منطقة الرياض
 مستشفى الولادة ببريدة يجري جراحة لاستئصال ورم من طفله بعمر ثلاث ايّام
منطقة القصيم
 مدارس الجوف تكتسي بالأخضر احتفالاً بذكرى اليوم الوطني
منطقة الجوف
 مدير شرطة عسير يزور هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة
منطقة عسير
 القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية في محلات نسائية
منطقة تبوك
بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

منطقة تبوك
5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88

5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88

منطقة عسير
نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة

نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة

منطقة القصيم
وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

منطقة الرياض

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
http://almnatiq.net/?p=633109
تبوك - علي العميري:

تنظم بلدية محافظة ضباء يوم السبت القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام في الواجهه البحرية بمحافظة ضباء لمدة 3 أيام .
وأوضح رئيس بلدية ضباء , أن البلدية أنهت جاهزيتها للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ستضم الفعاليات فرق شعبية ، مسرح الطفل ، المخيم الوطني ، وفقرات متنوعة ترفيهية، يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر يومياً من الساعة السادسة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً

روابط ذات صلة

القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية في محلات نسائية

القسم النسوي ببلدية تيماء يصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية في محلات نسائية
بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

مدارس تبوك تحتفي باليوم الوطني الـ 88

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*