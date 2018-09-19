بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

تبوك - علي العميري:

تنظم بلدية محافظة ضباء يوم السبت القادم احتفالية خاصة بذكرى اليوم الوطني الـ 88 والتي ستقام في الواجهه البحرية بمحافظة ضباء لمدة 3 أيام .

وأوضح رئيس بلدية ضباء , أن البلدية أنهت جاهزيتها للاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوب أبناء الوطن، حيث ستضم الفعاليات فرق شعبية ، مسرح الطفل ، المخيم الوطني ، وفقرات متنوعة ترفيهية، يشارك فيها كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مشيراً إلى أن الفعاليات ستستمر يومياً من الساعة السادسة عصراً وحتى الساعة التاسعة مساءً