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بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

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5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88

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5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88

5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88
http://almnatiq.net/?p=633133
المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير استعداداتها للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ88، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية ، حيث توشحت شوارع مدينة أبها الرئيسية وميادينها بالأعلام الخضراء ، كما تم تركيب اللوحات الوطنية على الطرقات .

وأوضح المركز الاعلامي لأمانة منطقة عسير ، بأنه تم تركيب نحو 5 الاف علم للمملكة في أهم الشوارع الرئيسية بمدينة أبها .

فيما تم توزيع اعلام الزينة الملونة بمختلف المقاسات على اكثر من 9 الاف متر ، بجانب تركيب الاضاءات الملونة على اكثر من 10 الاف متر لتزين بذلك مداخل مدينة ابها وميادينها .

وشملت تلك الاعمال طريق الحزام الدائري ، و وسط مدينة أبها ، و طريق المطار ، وشارع الفن .

و شارك في تلك الاعمال نحو ١٠٠ فرد ما بين عامل و مشرف ، و اكثر من 24 معدة و آلية .

و نوه الى أن الأمانة بدأت منذ وقت مبكر لتجهيز احتفالات اليوم الوطني في كافة انحاء مدينة أبها .

مشيرا إلى أن الأمانة وبلدياتها سخرت كافة القدرات والإمكانيات لخدمة هذه المناسبة الغالية ، بإشراف و متابعة من أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي ، والتي تأتي من الواجب الوطني ضمن أهداف الأمانة الرامية إلى تعزيز المواطنة وخدمة البلاد .

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