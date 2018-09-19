نائب أمير عسير يتابع أعمال مشاريع المنطقة.. ويؤكد: حان معالجة ضفاف سد وادي أبها

المناطق - عسير

ناقش سمو نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يوم أمس مع أمين المنطقة د. وليد الحميدي ووكلاء الأمانة ومديري المشاريع خطة تطوير سد وادي أبها ، موضحاً بضرورة تحسين المرافق المجاورة له وإعداد تصوّر لواجهة وكورنيش سد أبها بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سموه بمقر أمانة منطقة عسير ظهر اليوم ، واستعرض الحضور مشروع تطوير طريق المطار في الاتجاهين من ضمنها عمل ممشى داخل الجزيرة الوسطى من بداية الطريق المزدوج القديم حتى الدوار وعمل كافيهات وبوفيهات وبحث امكانية تهيئة مواقف للمرابطين على الحد الجنوبي لتكون قريبة من المطار .

عقبها تم مناقشة مشروع الواجهة البحرية – الذي من المتوقع أن يتم افتتاحه في شتاء هذا العام – وما توصل إليه العمل في الموقع وعن أبرز التحديات ، وكذلك مشروع كورنيش الضباب ، والمراحل التي وصل لها هذا المشروع لاسيما وأن موقعه الحيوي يحتم استكماله .

واختتم اللقاء باستعراض عدد من المشاريع الأخرى كمشروع طريق الامير سلطان و مشروع النفق المجاور لأبها مول .

وحث سمو نائب أمير عسير على سرعة معالجة أسباب التعثر وبحث التحديات التي تواجه إنجاز الأعمال ، من جانبه أكد أمين عسير على أن متابعة الأعمال مستمرة وهناك فريق كامل لرصد كافة الملاحظات بشكل دقيق ، وألمح إلى أن مثل هذه اللقاءات بسمو أمير عسير ونائبه من شأنها أن تضعهم على مسافة قريبة مما يدور من أعمال ، وأكد بأن متابعتهم لهذه المشاريع من شأنها دفع عجلة التنمية وتسريع الأعمال وإنجازها بالشكل المطلوب.