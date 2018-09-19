أمانة عسير تخصص 196 موقعا لعربات الفود ترك و تستقبل طلبات الراغبين بدخول القرعة

المناطق - عسير

أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها بمشروعها الموسمي لتنظيم عربات الفود ترك و الكشكات على امتداد طريق عقبة ضلع ، و البالغ عددها 196موقعا الذي خصص للعربات الفود ترك ، و الكشكات ، استعداد لتوزيعها على المستفيدين .

وأوضح المركز الإعلامي بالأمانة بأن القرعة على المواقع التي تم تخصيصها للعربات الفود ترك ، البالغ عددها 196 موقعا ، ستكون يوم الثلاثاء 23/1/1440هـ ، حيث سينتهي استقبال طلبات الراغبين بالتقدم على القرعة يوم 22/1/1440هـ ، من خلال البوابة الالكترونية لأمانة منطقة عسير.

و أشار الى انه تم تهيئة المواقع المخصصة ، من خلال ترقيمها ، و تنظيمها ، و توفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها ، و سيتم الاستفادة من تلك المواقع من قبل الراغبين بها مقابل مبالغ رمزية.

الجدير بالذكر بأن تلك الجهود جاءت دعما وتشجيعا من أمانة المنطقة للشباب السعودي الطامح للعمل.