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القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة

القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة

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القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة

القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=633139
المناطق-الباحة

زار القنصل المصري لدى المملكة محمد الحسين عبدالمنعم ، ومرافقوه يوم امس قرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة بالباحة.
واستمع القنصل المصري لشرح من مدير القرية يحيى عارف عن ما تتضمنه ذي عين من حديقة، وشلال، بالإضافة إلى الشهرة التاريخية للقرية، ومميزاتها العمرانية والمعمارية والطبيعية التي أهلتها لتكون أفضل قرية تراثية بالمملكة العربية السعودية حسب تصنيف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
كما تجول القنصل المصري داخل أحد المباني التراثية، مبدياً إعجابه بالتجانس البصري المنظم والجميل الذي يميز العمارة في قرية ذي عين التراثية.وفي ختام الزيارة تسلم هديه تذكاريه من منتجات القرية

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