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وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

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وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
http://almnatiq.net/?p=633140
المناطق - الرياض

يرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم التقني والفني الدكتور أحمد الفهيد، صباح اليوم الخميس حفل تخريج 320 متدربا من متدربي الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران وذلك في مقر الكلية بجانب مطار الملك خالد الدولي.

و أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري على ما تساهم به الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في تقديم برامج نوعيه متعلقه بصيانة الطائرات و التي بدورها تساهم بتوطين هذا القطاع المهم من خلال متدربي الكلية و خريجيها، حيث حصل اكثر من 80 % من خريجي الدفعة الأولى على وظائفقبل التخرج في جهات حكومية و خاصة مثل (القوات الملكية الجوية السعودية، شركة ايرباص، شركة السلام للطائرات، شركة BAE systems و غيرها )

الجدير بالذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف على تشغيلها شركةكليات التميز تعد من ضمن 30 كلية تقنية عالمية تنتشر في اكثر من 20 مدينةحول الممكلة ويبلغ عدد متدربيها أكثر من 25 ألف متدرب ومتدربة، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية البالغ عددها 28 معهدا يتدرب بها قرابة عشرة الآف متدرب.

و تعد شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني، مما يتلائم مع رؤية المملكة 2030م.

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