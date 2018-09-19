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نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة

نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة

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نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة

نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة
http://almnatiq.net/?p=633141
المناطق / بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية تجاه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين في كافة انحاء المنطقة , مبيناً سموه على أن روح التكاتف والتعاون هي منهج مهني يمنح سرعة في الأداء ودقة في التنفيذ نحو تعزيز كافة الخدمات لأبناء هذه المنطقة وفي مختلف قطاعاتها , وأكد سموه على ضرورة مواكبة التسارع التنموي والإقتصادي لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ وتماشياً مع ماتضمنته رؤية المملكة 2030 , مشيداً بحس المسؤولية العالية التي يتحلى بها منسوبي القطاعات تجاه تقديم كافة الخدمات والإحتياجات والمتطلبات للمواطنين والمقيمين ولما يستحقه أبناء المنطقة الأوفياء تجاه تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ , وبمتابعة مستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ـ وفقه الله ـ , متمنياً للجميع كل التوفيق , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والآمان والسلامة والنماء والتقدم والإزدهار .

جاء ذلك خلال لقاء سموه , مدراء الجهات الحكومية الأمنية والتعليمة والخدمية بالمنطقة , بديوان إمارة المنطقة , بحضور معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب , ومدراء القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة والمشائخ ومحافظي المحافظات .

حيث أستمع سموه لشرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تبذلها الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والخدمية بالمنطقة , بالإضافة إلى المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً لتعزيز وتنمية وتطوير الخدمات بمدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة .

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