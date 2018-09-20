امبراطورية “معن الصانع” كان صرحا فهوى .. إليكم التفاصيل الكاملة لمزاد بيع الممتلكات

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المناطق - الرياض

أعلن تكتل إتقان لخدمات التنفيذ على ممتلكات وأموال رجل الأعمال السعودي معن عبد الواحد الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية، عن البدء في بيع مجموعة من العقارات (أراض وعقارات مدرة للدخل) تابعة لهما.

وأضاف التكتل عبر موقعه الإلكتروني، مساء الثلاثاء، أن العقارات تشمل عمارتي الملك عبد العزيز في مدينة الخبر الشمالية بمساحة 2.42 ألف متر مربع، وأرض مزرعة العزيزية وتقع في مدينة الخبر بإجمالي مساحة تصل لـ 484.41 مليون متر مربع، وأرض ملعب التنس بالحزام الذهبي بمساحة 2.8 ألف متر مربع كذلك في مدينة الخبر.

وتابع التكتل: وتشمل كذلك أرض على طريق الملك سعود بمساحة 35.59 مليون متر مربع، وأراضي معارض الدمام (1) بمساحة 38.84 ألف متر مربع، وأراضي معارض الدمام (2) وتصل مساحتها لـ 15 ألف متر مربع، والدمام (3) بمساحة 30 ألف متر مربع إلى جانب مجموعة أخرى من الأراضي والعقارات.

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