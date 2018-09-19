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الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

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الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون
http://almnatiq.net/?p=633157
المناطق _ الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن يوم الأحد 13 محرم 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م بحسب تقويم أم القرى «الأول من الميزان» هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن إجازة موظفي الدولة لهذا العام هي يوم الأحد القادم وذلك حسب ما ورد في لائحة الإجازات.
وأشارت الوزارة إلى أن لائحة الإجازات نصت في المادة الرابعة الفقرة (ب) بأن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني وذلك إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.

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