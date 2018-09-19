احدث الأخبار

أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران
أبرز المواد
 الدفاع المدني يغلق 5 مواقع في مدينة الرياض لمخالفتها أنظمة السلامة
أبرز المواد
 الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون
أبرز المواد
 بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨
منطقة تبوك
 5 آلاف علم تزين شوارع مدينة أبها احتفالا باليوم الوطني الـ 88
منطقة عسير
 نائب أمير القصيم : روح التكاتف منهج مهني يمنح سرعة الأداء في تنفيذ الخدمات المقدمة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يرعى تخريج 320 متدربا من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران
منطقة الرياض
 القنصل المصري بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة
منطقة الباحة
 أمانة عسير تخصص 196 موقعا لعربات الفود ترك و تستقبل طلبات الراغبين بدخول القرعة
منطقة عسير
 نائب أمير عسير يتابع أعمال مشاريع المنطقة.. ويؤكد: حان معالجة ضفاف سد وادي أبها
منطقة عسير
 6 مليارات ريال المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ الشهر الماضي
منطقة الرياض
 مستشفى الولادة ببريدة يجري جراحة لاستئصال ورم من طفله بعمر ثلاث ايّام
منطقة القصيم
أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران

أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران

أبرز المواد
الدفاع المدني يغلق 5 مواقع في مدينة الرياض لمخالفتها أنظمة السلامة

الدفاع المدني يغلق 5 مواقع في مدينة الرياض لمخالفتها أنظمة السلامة

أبرز المواد
الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

أبرز المواد
بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

بلدية محافظة ضباء تحتفي بذكرى اليوم الوطني ال٨٨

منطقة تبوك

أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران

أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران
http://almnatiq.net/?p=633162
المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية اليوم الأربعاء أن إيران شكلت نواة مشروع شيعي في أفغانستان يطلق عليه اسم “حزب الله الأفغاني” على غرار حزب الله الإرهابي اللبناني.
وتلفت الصحيفة إلى أن اختيار الشبان الأفغان أعضاء هذا الحزب لم يكن عشوائيًا، فبعضهم متعلمون في إيران ، ويعملون في قطاعات مختلفة ومحتملة التأثير.
ووفقاً لمصادر صحيفة “المناطق” فإن حزب الله الافغاني ليس حديث الهد ونما غير المسمى بعد إعادة هيكلة جماعة “جبهة الله” الشيعية الأفغانية التي أسسها كل من “علی پهلوان، خلیل حبیبی وحاجی مرتضی” بعد قيام الثورة الإيرانية بسنة واحدة في الجنوب الافغاني.
ويشير هذا التوجه إلى مرحلة بدء إيران لمرحلة جديدة من التدخل في أفغانستان لبسط النفوذ عبر عناوين مختلفة تتأرجح بين الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى السياسي المسلح.

روابط ذات صلة

الدفاع المدني يغلق 5 مواقع في مدينة الرياض لمخالفتها أنظمة السلامة

الدفاع المدني يغلق 5 مواقع في مدينة الرياض لمخالفتها أنظمة السلامة
الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون

الخدمة المدنية: الأحد القادم إجازة اليوم الوطني الثامن والثامنون
بلدية البدع تحتفي باليوم الوطني الأحد المقبل

بلدية البدع تحتفي باليوم الوطني الأحد المقبل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*