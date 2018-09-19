أفغانستان تشهد تشكيل حزب الله الافغاني المدعوم من إيران

المناطق - الرياض

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية اليوم الأربعاء أن إيران شكلت نواة مشروع شيعي في أفغانستان يطلق عليه اسم “حزب الله الأفغاني” على غرار حزب الله الإرهابي اللبناني.

وتلفت الصحيفة إلى أن اختيار الشبان الأفغان أعضاء هذا الحزب لم يكن عشوائيًا، فبعضهم متعلمون في إيران ، ويعملون في قطاعات مختلفة ومحتملة التأثير.

ووفقاً لمصادر صحيفة “المناطق” فإن حزب الله الافغاني ليس حديث الهد ونما غير المسمى بعد إعادة هيكلة جماعة “جبهة الله” الشيعية الأفغانية التي أسسها كل من “علی پهلوان، خلیل حبیبی وحاجی مرتضی” بعد قيام الثورة الإيرانية بسنة واحدة في الجنوب الافغاني.

ويشير هذا التوجه إلى مرحلة بدء إيران لمرحلة جديدة من التدخل في أفغانستان لبسط النفوذ عبر عناوين مختلفة تتأرجح بين الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وصولاً إلى السياسي المسلح.