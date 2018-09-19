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أمير جازان بالنيابة يصدر عدداً من التكليفات بأمارة المنطقة

أمير جازان بالنيابة يصدر عدداً من التكليفات بأمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=633174
جازن _ فضة عطيف

أصدر ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، اليوم  قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات بديوان الإمارة.
أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ياسين بن أحمد القاسم، وبين بأن القرارات تشمل كل من :

– تكليف الموظف محمد بن عبدالله بوكر بالعمل (مساعداً لمدير عام الشئون المحلية).
– تكليف الموظف محمد بن خالد الدلقان بالعمل (مديراً لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات).
– تكليف محمد بن يحي اللغبي بالعمل  (مديراً عاماً لمتابعة المشاريع والخدمات).
– ‎تكليف الموظف أكرم بن علي سالم  ( مديراً لإدارة متابعة وتنسيق المشاريع ).
– ‎تكليف الموظف سعود بن خالد القصيبي بالعمل  ( مديراً لإدارة الشراكة المجتمعية).

وأعرب المكلّفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن تكون دافعا وحافزاً لهم لمزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.

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