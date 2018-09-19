أمير جازان بالنيابة يصدر عدداً من التكليفات بأمارة المنطقة

أصدر ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، اليوم قرارات إدارية تقضي بتكليف عدد من مديري الإدارات بديوان الإمارة.
أوضح ذلك مدير العلاقات العامة والإعلام بالإمارة ياسين بن أحمد القاسم، وبين بأن القرارات تشمل كل من :
– تكليف الموظف محمد بن عبدالله بوكر بالعمل (مساعداً لمدير عام الشئون المحلية).
– تكليف الموظف محمد بن خالد الدلقان بالعمل (مديراً لإدارة متابعة وتنسيق الخدمات).
– تكليف محمد بن يحي اللغبي بالعمل (مديراً عاماً لمتابعة المشاريع والخدمات).
– تكليف الموظف أكرم بن علي سالم ( مديراً لإدارة متابعة وتنسيق المشاريع ).
– تكليف الموظف سعود بن خالد القصيبي بالعمل ( مديراً لإدارة الشراكة المجتمعية).
وأعرب المكلّفون عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه الثقة من سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، سائلين الله -عز وجل- أن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن تكون دافعا وحافزاً لهم لمزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطن.
التعليقات (٠) اضف تعليق