أمير الباحة يناقش استعدادات المنطقة للإحتفال باليوم الوطني للمملكة 88

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتب سموه اليوم اجتماعاً مع مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وذلك لمناقشة استعدادات المنطقة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة 88 ، والذي يصادف يوم الاحد القادم الثالث عشر من محرم من العام الحالي 1440 الموافق للثالث والعشرون سبتمبر / أيلول من العام 2018..

وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة على أهمية هذه المناسبة السنوية الغالية على قلوبنا جميعا و التي نستذكر من خلالها توحيد الكيان العظيم المملكة العربية السعودية، و ينجلي التاريخ شاهدًا على التحولات العظيمة التي صنعها ــ بتوفيق من الله راعي المجد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه على هذه الأرض المباركة، لإرساء العدل، وتحقيق الأمن، وصون الكرامة، والعيش في عزة وسؤدد، وما تحقق من بعده على يد ابنائه البررة من بعده ملوك البلاد رحمهم الله حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله –.

وتناول الاجتماع استعراض الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه ، كما تم تحديد موعد الاحتفال يوم الاحد القادم بمنتزه غابة رغدان والذي سيقام بهذه المناسبة .

وفي ختام الاجتماع شدد سمو أمير المنطقة على ضرورة المشاركة الفعالة لجميع الجهات بما يتناسب مع هذه المناسبة العظيمة , وقد أكد جميع مسؤولي الجهات استعدادهم لهذه الذكرى العظيمة فيما استعدت الأمانه وجميع البلديات والتعليم للحدث وتم توزيع اللوحات والاعلام بمناسبة الحدث المجيد , حيث تم توزيع أكثر من ثلاثون الف علم بالميادين العامة وتم توزيع الفين لوحة كذلك فيما يشارك طلاب المدارس بهذه المناسبة المجيدة التي تحكي بطولات البطل المؤسس لغرس المفهوم الوطني لدى الاجيال .