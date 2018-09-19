مستشار خادم الحرمين يكشف عن الدورة الثالثة من ملتقى “كيف نكون قدوة؟”

وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة عن تخصيص جائزة مكة للتميز في الفرع الثقافي في عامها الحالي لموضوع الملتقى لهذا العام ” كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة ” ، مؤكدا لدى إطلاقه في مقر الإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح، فعاليات الملتقى للعام الحالي على أهمية تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، والعمل أيضاً على تطوير مدن المنطقة الكبرى ممثلة في مكة المكرمة وجدة والطائف كذلك بقية المحافظات لتكون واجهة إسلامية حضارية وذكية وأن تٌبنى الخطط على هذا الأساس بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين “.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى ضرورة مشاركة الشباب في الجامعات والمدارس والمسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية في خدمة الحاج والمعتمر، وأن تركز الأبحاث والدراسات وورش العمل على كيفية تطوير هذا الخدمة ، وتابع سموه ” يجب علينا العمل على تقديم أنفسنا للعالم بطريقة عصرية وحضارية سيما وأن الله قد أكرمنا بشرف مجاورة بيته العتيق وخدمة قاصديه”.

وتخلل الحفل الذي حضره مسؤولي القطاعات بالمنطقة استعراض لما حققه الملتقى في النسختين الأول والثانية حيث قّدمت 1221 مبادرة ، وشارك فيها 41603 متطوع ومتطوعة ونُظمت خلالهما 16850 فعالية فيما عقدت قرابة 1869 ورشة عمل تخللها 16165 ساعة تدريب وعمل .

وقد نجح ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه أمير منطقة مكة المكرمة قبل عامين في توحيد الأعمال الثقافية والإنسانية للجهات الحكومية والخاصة في المنطقة برؤية واحدة ومفهوم إيجابي ، كما نجح فيمخاطبة الجمهور وشارك فيه 5 إدارات تعليم و 10 جامعات في الشقين الريادي والابتكاري وشهد مشاركة 160 تطبيقا شملتها مبادرات الابتكار فيما تم تقديم 208 مبادرة فردية ومؤسسية أشرفت عليها أمانة الملتقى.