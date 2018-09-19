غرفة أبها توقع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الأبحاث الرقمية

المناطق _ أبها

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها إتفاقية شراكة مع شركة الأبحاث الرقمية حيث وقع نيابة عن الغرفة الأمين العام الدكتور رياض بن أحمد آل عقران وعن الشركة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ وليد بن خالد السليمان.

من جانبه أشار رئيس غرفة أبها حسن الحويزي إلى أهمية الأبحاث الاقتصادية والاستثمارية العلمية، ودورها في التنمية والتقدم الاقتصادي والاستثماري ،حيث إن التقدم الهائل السريع الذي يشهده العالم اليوم له أسباب كثيرة، يقف في مقدمتها الإهتمام الشديد بالبحث العلمي، حيث أن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية ، يجب أن ترتكز على البحث والدراسة ومن ثم التطوير المستمر ، ومن هنا تكرس غرفة أبها الكثير والوفير من إمكاناتها لدعم البحث والدراسات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة من أجل التطوير المستمر بعسير ، وذلك من أجل بناء مستقبل أكثر ثباتاً للمنطقة ، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تسعى الغرفة إلى بناء شراكة بحثية مع شركة الأبحاث الرقمية ، لتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم الطرفين في مجال البحوث الاقتصادية والاستثمارية ، حيث يتطلع كل من الغرفة والشركة من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس علاقة بين الطرفين تقوم على مبدأ “الشراكة الحقيقية في المجال البحوث الاقتصادية والاستثمارية ” من خلال علاقة ديناميكية، وتستثمر في القدرات لتحقيق مصلحة الاقتصاد والاستثمار بمنطقة عسير .

واختتم الحويزي تصريحه موضحا أن الإتفاقية تضمن العديد من البنود منها تقديم شركة الأبحاث الرقمية المتخصصة في الخدمات الاستشارية، والتي لديها كامل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وقادرة على تسخير كافة إمكانياته المادية والبشرية وكل ما تملكه من مهارات وخبرات لتقديمها لمنتسبي ومشتركي والمتعاملين مع الغرفة على أكمل وجه، مضيفاً : إن الهدف من الإتفاقية قيام الشركة بتقديم الخدمات الاستشارية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص في منطقة عسير، وفق منظومة القواعد والأصول المتعارف عليها، وعلى أن يكون ذلك تحت إشراف الغرفة،كما تتضمن الإتفاقية بند إنشاء مركز بحوث عالي المستوى يخدم أعضاء الغرفة والمنتسبين لها من قطاعات الأعمال المختلفة والجهات الحكومية بمنطقة أبها بشكل خاص والمملكة بشكل عام .