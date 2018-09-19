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أمير الباحة يستقبل مواطن تنازل عن قاتل إبنه لوجه الله تعالى

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أمير الباحة يستقبل مواطن تنازل عن قاتل إبنه لوجه الله تعالى

أمير الباحة يستقبل مواطن تنازل عن قاتل إبنه لوجه الله تعالى
http://almnatiq.net/?p=633188
المناطق _ الباحة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتب سموه اليوم، ، المواطن سعيد بن أحمد الزهراني ، الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى .
وأكد سموه أن ما قام به المواطن من تنازل لوجه الله تعالى عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة، ووصفها بالبادرة الإنسانية النبيلة.
وأضاف سموه إن العفو والصفح من شيم الكرام الصالحين, سائلاً الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة.
حضر الاستقبال الشيخ عبدالله بن احمد القرني رئيس محكمة الاستئناف بالباحة سابقا ووكيل إمارة المنطقة ومدير عام مكتب سموه المتحدث الرسمي للأمارة وعدد من وسطاء الخير

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