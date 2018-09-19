نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة المعين حديثاً الدكتور سالم الخامري.
وهنأ الأمير عبدالله بن بندر ، الدكتور الخامري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق والسداد.
من جهته عبّر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لنائب أمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.
من جهته عبّر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لنائب أمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.
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