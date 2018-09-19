نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

وهنأ الأمير عبدالله بن بندر ، الدكتور الخامري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق والسداد.

من جهته عبّر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لنائب أمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.