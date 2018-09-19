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نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

منطقة مكة المكرمة
تكريم الفرق الكشفية المشاركة في الحج بتعليم عسير

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نائب أمير منطقة عسير يلتقي أصحاب المعالي وأعضاء مجلس الشورى والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

نائب أمير منطقة عسير يلتقي أصحاب المعالي وأعضاء مجلس الشورى والقضاة ومديري الإدارات الحكومية بالمنطقة

منطقة عسير

نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث

نائب أمير مكة يلتقي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة الحديث
http://almnatiq.net/?p=633224
المناطق _ مكة المكرمة
التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة المعين حديثاً الدكتور سالم الخامري.
وهنأ الأمير عبدالله بن بندر ، الدكتور الخامري بمناسبة تعيينه سائلاً الله له التوفيق والسداد.
من جهته عبّر مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمنطقة عن شكره لنائب أمير المنطقة مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود والارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

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